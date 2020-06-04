На тесты для выявления COVID-19 потратят 200 млн грн

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Предварительно стоимость тест-систем для выявления COVID-19 оценивается в 190-200 млн грн.
Об этом на брифинге во вторник, 9 июня, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он напомнил, что Кабмин выделил деньги на борьбу с COVID-19, из них 308 млн грн идет непосредственно в областные лабораторные центры, которые будут самостоятельно заниматься закупками и нести за это ответственность.
“На эти средства будут закупать дополнительное оборудование, реагенты и тест-системы. Сейчас закупка тест-систем будет происходить в децентрализованном виде. То есть тест-системы закупают напрямую лаборатории”, – сказал Степанов.
По его словам, какие именно тест-системы закупать – будут решать сами лаборатории, в зависимости от ценового показателя, качества и документов.
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