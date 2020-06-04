Таможни в мае выполнили план по перечислению средств в бюджет на 85% - Минфин

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В мае таможни перечислили в бюджет 27 млрд грн, что составляет около 85,2% от плана.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
“По результатам работы в мае таможнями перечислено в бюджет 27 млрд грн (выполнено 85,2% плана). Самые индикативные показатели выполнения по системе у 5 таможен – Буковинская 107%, Черноморская 101%, Полесская 91%, Галицкая 89%, Азовская 87%”, – говорится в сообщении.
Гостаможслужба отчиталась о состоянии борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил в течение 5 месяцев 2020 года.
Заместитель министра финансов Юрий Драганчук отметил, что сдвиги в направлении борьбы с контрабандой и теневыми схемами на таможне уже есть.
“План мероприятий по ликвидации таких явлений в системе таможенных органов постепенно воплощается в жизнь и показывает свою эффективность. Безусловно, в корне изменить систему невозможно за один-два месяца. Однако мы будем придерживаться этого курса до тех пор, пока полностью не очистим таможню от коррупции и контрабанды”, – отметил Драганчук.
На коллегии были представлены два новых заместителя председателя Гостаможслужбы – Андрей Павловский и Владислав Суворов.
По результатам заседания коллегии министр дал ряд поручений главе Гостаможслужбы, среди которых – увеличение поступлений от таможенных платежей в государственный бюджет до 100% выполнения плана и разработка механизма ротации таможенников на таможенных постах по рандомному принципу. Такая практика должна значительно уменьшить воздействие человеческого фактора при проведении таможенных процедур и, соответственно, ослабить коррупционную составляющую.
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