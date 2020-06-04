Анонсирован самый компактный в мире струйный принтер (фото)

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Компания Selpic известна как производитель компактной печатающей техники. Недавно вендор расширил список фирменной продукции, анонсировав миниатюрный цветной принтер, размеры которого сопоставимы с обычным офисным маркером. В отличие от привычных стационарных моделей, им можно наносить текст и изображения на различные поверхности вручную.
Струйный принтер Selpic P1 с габаритами корпуса 13 х 3 х 2,4 см и весом 180 граммов позиционируется как устройство для цветной печати логотипов, текстов, фотографий, а также QR- и штрих-кодов. По заявлению разработчиков, устройство способно наносить изображение не только на бумагу, но и на такие поверхности, как металл, текстиль, пластик и кожа.
Фото: gizmochina.com
Для печати пользователю достаточно провести прибором по выбранному материалу, как обычным маркером: печатающая головка встроена в основание принтера. Заявленная автономность Selpic P1 составляет до 3 часов на одном заряде встроенного аккумулятора, или около 90 страниц формата А4 с заполнением 5% их площади с одной стороны.
Фото: gizmochina.com
В качестве расходника принтер использует миниатюрные картриджи с чернилами (всего шесть базовых цветов) на водной основе. Максимальное разрешение печати составляет 600 dpi, настройка параметров осуществляется по Wi-Fi посредством фирменного приложения для iOS, Android и Windows. Чтобы начать печать, после выбора изображения или текста пользователю достаточно нажать кнопку ввода и провести рабочей поверхностью по бумаге или другому носителю.
В ближайшее время Selpic P1 появится на краудфандинговой платформе Indiegogo. Стоимость принтера по предзаказу составит $99 с учётом скидки в 55% для первых 500 покупателей.
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