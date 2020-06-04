В Европе начался бум электрифицированных автомобилей

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Canalys обнародовала результаты исследования европейского автомобильного рынка в первом квартале текущего года. Отрасль, как сообщается, серьёзно пострадала из-за распространения коронавирусной инфекции.
Продажи новых автомобилей в Европе в период с января по март включительно рухнули в годовом исчислении на четверть — приблизительно на 26%. Поставки машин оказались на уровне 3 млн штук, что примерно на 1 млн меньше по сравнению с первым кварталом 2019-го.
В то же время на европейском рынке отмечен бум электрифицированных транспортных средств. Продажи полностью электрических и гибридных моделей подскочили в годовом исчислении на 72%. В общей сложности было реализовано около 218 тыс. таких автомобилей, что составляет 7% в общем объёме квартальных продаж.
Отмечается, что сейчас европейским потребителям доступны на выбор более 75 моделей машин, оборудованных электрической или гибридной силовой установкой. В дальнейшем ассортимент таких транспортных средств будет только расширяться.
Компания Canalys также выяснила, что примерно 490 тыс. автомобилей, или около 16% от общего объёма квартальных продаж, были оснащены средствами автопилотирования второго уровня, помогающими повысить безопасность движения и комфорт управления.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минфине не видят причин для укрепления курса гривныВчера, 10:01 - 4790 8
Где зарплата сейчас выше, чем до карантина (инфографика)Вчера, 08:13 - 8582 6
Сколько зарабатывают украинские специалисты в ITВчера, 14:00 - 4369 4
Сколько денег тратят иностранные туристы в УкраинеВчера, 11:13 - 743 2
По Украине будут работать передвижные сервисные центры МВДПозавчера, 17:20 - 854 2
Где зарплата сейчас выше, чем до карантина (инфографика)Вчера, 08:13 - 8582 6
В Минфине не видят причин для укрепления курса гривныВчера, 10:01 - 4790 8
Сколько зарабатывают украинские специалисты в ITВчера, 14:00 - 4369 4
Сферы, в которых самые богатые люди заработали свои миллионы (инфографика)Вчера, 12:27 - 4314 1
"ДТЭК ВИЭ" Ахметова за год увеличила чистую прибыль на 119%Вчера, 06:49 - 2317 2
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 1534 8
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 1978
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 1663 7
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 4220 6
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1697