В Европе начался бум электрифицированных автомобилей

Компания Canalys обнародовала результаты исследования европейского автомобильного рынка в первом квартале текущего года. Отрасль, как сообщается, серьёзно пострадала из-за распространения коронавирусной инфекции.

Продажи новых автомобилей в Европе в период с января по март включительно рухнули в годовом исчислении на четверть — приблизительно на 26%. Поставки машин оказались на уровне 3 млн штук, что примерно на 1 млн меньше по сравнению с первым кварталом 2019-го.

В то же время на европейском рынке отмечен бум электрифицированных транспортных средств. Продажи полностью электрических и гибридных моделей подскочили в годовом исчислении на 72%. В общей сложности было реализовано около 218 тыс. таких автомобилей, что составляет 7% в общем объёме квартальных продаж.

Отмечается, что сейчас европейским потребителям доступны на выбор более 75 моделей машин, оборудованных электрической или гибридной силовой установкой. В дальнейшем ассортимент таких транспортных средств будет только расширяться.

Компания Canalys также выяснила, что примерно 490 тыс. автомобилей, или около 16% от общего объёма квартальных продаж, были оснащены средствами автопилотирования второго уровня, помогающими повысить безопасность движения и комфорт управления.