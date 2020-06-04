ФЛП могут получить пособие по частичной безработице

Помощь по частичной безработице на период карантина может выплачиваться ФОПам, которые не имеют наемных работников, но являются застрахованными лицами, то есть уплачивали единый социальный взнос.

Об этом сообщает Государственный центр занятости.

“Это стало возможным благодаря правительственным инициативам, которые направлены на всестороннюю поддержку украинского бизнеса и максимальное сохранение рабочих мест”, – говорится в сообщении.

Как получить помощь ФЛП:

в течение 90 дней с момента приостановления или сокращения деятельности обратиться в центр занятости по месту уплаты ЕВ и собрать необходимый пакет документов;

помощь устанавливается за каждый час сокращения деятельности и из расчета двух третьих от базы начисления ЕВ, но не более минимальной заработной платы (4723 грн) в месяц;

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пособие предоставляется на период приостановления/сокращения деятельности и в течение 30 календарных дней после завершения карантина;

с помощи не уплачивается налог на доходы физических лиц и военный сбор.

Справка Finance.ua:

27 апреля 2020 года Кабинет Министров Украины принял постановление «О выделении средств для оказания финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы».

Этим документом предусмотрено выделение 4,7 млрд грн для выплаты помощи по частичной безработице на период карантина.

С начала реализации проекта правом на получение такой помощи уже воспользовались тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, использующих наемный труд.

По состоянию на 05 июня уже принято 10 862 положительных решения о предоставлении помощи для покрытия расходов на заработную плату 110 202 работникам.

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