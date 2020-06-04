ФЛП могут получить пособие по частичной безработице

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Помощь по частичной безработице на период карантина может выплачиваться ФОПам, которые не имеют наемных работников, но являются застрахованными лицами, то есть уплачивали единый социальный взнос.
Об этом сообщает Государственный центр занятости.
“Это стало возможным благодаря правительственным инициативам, которые направлены на всестороннюю поддержку украинского бизнеса и максимальное сохранение рабочих мест”, – говорится в сообщении.
Как получить помощь ФЛП:
Читайте также: В Нацбанке рассказали, когда уровень безработицы в Украине достигнет пика, а когда пойдет на спад
Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсионный возраст в Украине повысят уже со следующего года (инфографика)Вчера, 17:08 - 73377 13
«30-летний айтишник»: банки определили желаемого ипотечного заемщика5 ч. назад - 1658 4
"Спящие" ФЛП получили налоговую амнистию: Как воспользоватьсяВчера, 16:00 - 2773 4
Когда и при каких условиях появятся накопительные пенсииВчера, 21:02 - 948 3
Курс доллара в Украине: экономист дал прогноз до конца года5 ч. назад - 4232 2
Пенсионный возраст в Украине повысят уже со следующего года (инфографика)Вчера, 17:08 - 73377 13
Курс доллара в Украине: экономист дал прогноз до конца года5 ч. назад - 4232 2
"Спящие" ФЛП получили налоговую амнистию: Как воспользоватьсяВчера, 16:00 - 2773 4
«30-летний айтишник»: банки определили желаемого ипотечного заемщика5 ч. назад - 1658 4
Где и за сколько снять жилье летом (инфографика)Вчера, 13:00 - 1637 2
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 1196 5
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 1591
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 1391 7
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 3825 5
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1527