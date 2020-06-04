Анонсированы бюджетные смартфоны Moto G Fast и Moto E по цене $200 и $150 (фото)

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В рамках бренда Motorola анонсированы два новых смартфона Moto G Fast и Moto E. Эти новинки являются доступными массовыми решениями.
Модель Moto G Fast позиционируется как «быстрый» смартфон по доступной цене. Он оснащён 8-ядерным процессором Snapdragon 665, оперативной памятью объёмом 3 ГБ и встроенной флэш-памятью ёмкостью 32 ГБ. В устройстве используется 6,4-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1560 на 720 точек) и соотношением сторон 19:9.В левом верхнем углу экрана имеется сквозное отверстие для фронтальной 8-мегапиксельной камеры. На задней панели расположена тройная камера. Она включает главный модуль на базе 16-мегапиксельного сенсора и объектива с диафрагмой f/1.7, сверхширокоугольный модуль (8 Мп, f/2.2) и 2-мегапиксельный сенсор анализа глубины снимаемой сцены.
Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 4000 мАч. По заверениям производителя, его ёмкости будет достаточно для двух дней работы в автономном режиме, чему способствует невысокой разрешение дисплея и экономичный процессор.
Поддерживается зарядка мощностью 10 Вт. Смартфон Moto G Fast уже доступен для предварительного заказа по цене $199, и теперь он является наиболее доступным представителем линейки Moto G. Его поставки начнутся с 12 июня. Эта модель предлагается только в белом (Pearl White) варианте цветового исполнения корпуса.
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