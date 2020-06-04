Какие финансовые страхи появились в украинцев с приходом кризиса

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Во время карантина в украинцев появились новые финансовые страхи, так или иначе связанные с кризисом.
Об этом рассказала директор по маркетингу CC Loan Анна Моисеева на онлайн-вебинаре “FinUpdate. Выпуск 6: Рынок МФО: Новые реалии”. Отметим, участники вебинара не только узнали больше о состоянии рынка МФО, но и получили подарки от партнеров розыгрыша – гастро-ресторана Flamber , детейлинга Vepryk и салона красоты Sotto Voce: beauty Hub. FinTech партнер вебинара – платежная система Interkassa.
Чего боится население во время кризиса:
Кстати, с помощью сервиса Finance.ua вы можете получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту. И больше никаких финансовых страхов.
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