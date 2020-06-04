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Какие финансовые страхи появились в украинцев с приходом кризиса

Какие финансовые страхи появились в украинцев с приходом кризиса

Во время карантина в украинцев появились новые финансовые страхи, так или иначе связанные с кризисом.

Об этом рассказала директор по маркетингу CC Loan Анна Моисеева на онлайн-вебинаре “FinUpdate. Выпуск 6: Рынок МФО: Новые реалии”. Отметим, участники вебинара не только узнали больше о состоянии рынка МФО, но и получили подарки от партнеров розыгрыша – гастро-ресторана Flamber , детейлинга Vepryk и салона красоты Sotto Voce: beauty Hub. FinTech партнер вебинара – платежная система Interkassa.

Чего боится население во время кризиса:

  • 55% – девальвация гривны;
  • проблем безопасности платежей – 40%;
  • банкротства банков – 33%;
  • проблем со снятием наличных в банкоматах – 32%;
  • невозможности погасить долг – 23%.

Справка Finance.ua:

  • По данным опроса в нашем Telegram-канале, в 9% украинцев появились новые значительные долги за время карантина. Еще 15% брали долги, но немного.
  • Среди опрошенных 8% на карантине увеличили свои давние долги.

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По материалам Finance.UA
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