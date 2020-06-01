Сколько дней работодателям приходится ждать пособия по частичной безработице

Минэкономики совместно с Государственной службой занятости продолжает еженедельное информирование по ключевым вопросам, которые касаются потери работы, получения пособия или помощи в поиске новой работы.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики.

Что изменилось в выплатах пособия по частичной безработице с принятием закона №591-ІХ:

предусматривается выплата пособия по частичной безработице физическим лицам-предпринимателям, которые не имеют наемных работников;

увеличение сроков обращения за финансовой поддержкой до 90 дней с момента остановки (сокращения) деятельности;

освобождение работодателей от налогообложения НДФЛ и военным сбором.

Через сколько дней после подачи документов на пособие по частичной безработице можно получить средства:

в течение 3 рабочих дней со дня принятия положительного решения центр занятости заключает договор с работодателем о предоставлении пособия, а тот ежемесячно предоставляет центру занятости сведения о лицах, у которых возникло право на пособие;

центр занятости в течение 3 рабочих дней после получения средств на свой счет перечисляет их работодателю, а он в срок не более 3 рабочих дней после их поступления по отдельной платежной ведомости выплачивает работникам.

Как зарегистрироваться в центре занятости через онлайн-портал государственных услуг “Дія”:

авторизуйтесь в кабинете пользователя на портале «Дія» через электронную подпись, электронную систему идентификации Bank ID или Mobile ID;

заполните заявление. Загрузите документы и вместе с заявлением отправляйте их на рассмотрение в центр занятости, где вы планируете обслуживаться;

ждите сообщения от центра занятости (на телефон или электронную почту) о подтверждении предоставления статуса безработного в случае, если вы оформили документы верно.

Как зарегистрироваться в личном кабинете на сайте службы занятости, чтобы видеть информацию о возможном поиске работы:

Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, необходимо:

зайти на сайт, нажать желтую кнопку «Персональный кабинет» и зарегистрироваться согласно инструкции

связаться с вашим карьерным советником для внесения в систему уникального логина, пароля и адреса электронной почты;

после этого в персональном кабинете отображаются все разделы: Взаимодействие со службой занятости, Информация для поиска работы, Посещения ЦЗ, Полученные услуги, Семинары и массовые мероприятия, Начисления и выплаты, Направления на трудоустройство, Профобучение.

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