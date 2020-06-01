Сколько дней работодателям приходится ждать пособия по частичной безработице

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Минэкономики совместно с Государственной службой занятости продолжает еженедельное информирование по ключевым вопросам, которые касаются потери работы, получения пособия или помощи в поиске новой работы.
Об этом сообщается на сайте Министерства экономики.
Что изменилось в выплатах пособия по частичной безработице с принятием закона №591-ІХ:
Через сколько дней после подачи документов на пособие по частичной безработице можно получить средства:
Как зарегистрироваться в центре занятости через онлайн-портал государственных услуг “Дія”:
Как зарегистрироваться в личном кабинете на сайте службы занятости, чтобы видеть информацию о возможном поиске работы:
Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, необходимо:
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