Эксперты определили самое популярное приложение в мире

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Эксперты из компании Sensor Tower выяснили, какое приложение стало самым популярным в мире в течение мая 2020 года. Таким оказалось молодежное приложение TikTok.
В мае это приложение загрузили 111,9 миллиона раз. Это вдвое больше, чем было в мае 2019 года, передает gizchina.com.
На платформе Android приложение TikTok уверенно занимает первое место. На устройствах на базе операционной системы iOS это приложение занимает вторую строчку, уступив сервису для видеоконференций Zoom.
Как показывает исследование, наибольшую популярность приложение имеет в Индии, на которую приходится 20% всех загрузок TikTok. На втором месте пользователи из США, которые скачали это приложение 9,3% от всех мировых загрузок.
Такой большой спрос положительно влияет на прибыли разработчиков приложения. Так в апреле 2020 года TikTok заработал 78 миллионов долларов благодаря высоким объемам продаж внутри приложений. Доход оказался выше, чем у YouTube, Netflix и Tinder.
Объем выручки TikTok вырос в 10 раз, по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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