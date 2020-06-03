Facebook разрешил всем копировать фото и видео в Google Фото

Facebook объявил о возможности экспорта фотографий и видео в Google в конце прошлого года. Инструмент медленно внедрялся в других странах и теперь доступен для всех. Его стоит использовать, особенно если до сих пор Facebook был единственным местом для хранения фотографий и видео.

Как копировать фото и видео: В настройках Facebook выберите Ваша информация на Facebook. Затем выберите Перенести копию ваших фото и видео.

Далее вас попросят выбрать Фото Google, где вы укажите свой аккаунт. Затем вас спросят, хотите ли мы отправлять фотографии или видео.

К сожалению, оба варианта не могут быть выбраны одновременно. Наконец, Google попросит вас подтвердить всю операцию. Вы также можете загружать контент из своего профиля прямо на диск.

Новый инструмент является частью проекта Data Transfer Project, который был создан для повышения мобильности данных и облегчения передачи между различными онлайн-платформами. В нем принимают участие Google, Facebook, Twitter, Apple и Microsoft.