Кулеба назвал страны, где украинцам можно будет отдохнуть летом

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, в какие страны украинцы смогут полететь отдыхать уже этим летом – среди тех, с кем уже договаривается украинская сторона – Турция, Греция и Испания.

Об этом он рассказал в эфире “Сніданку з 1+1”.

“Мы планируем открывать авиасообщение от 15 июня, но, конечно, мы можем открыться, но надо, чтобы наши партнеры тоже открылись. Поэтому мы сейчас ведем переговоры со странами, чтобы они открывались для нас и чтобы наши самолеты могли уже регулярно иметь рейсы”, – отметил Кулеба.

Также глава МИД сообщил, с какими странами уже идут переговоры.

“Мы уже поговорили с Турцией, и она уже готова принимать украинских туристов. Работаем с Грецией, с Испанией. То есть со странами, которые наиболее популярны среди украинцев”, – рассказал министр.

При этом он отметил, что в Испании ситуация очень сложная: они планировали открываться для соседей – Франции и Португалии, – но “там непростая пандемиологическая ситуация, поэтому они перенесли открытие”. “Но мы исходим из того, что в целом за вторую половину июня страны будут принимать решения о том, когда и на каких условиях открываться. Поэтому, в принципе, мы постепенно будем рассчитывать на возобновление авиасообщения уже в течение июля-августа”, – указал министр.

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