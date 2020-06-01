Рада предварительно одобрила направление средств из фонда борьбы с COVID-19 на ремонт дорог

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Верховная Рада приняла за основу законопроект №3509 о внесении изменений в закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”.
Соответствующее решение поддержали 274 народных депутата.
Цель законопроекта:
Согласно пояснительной записке, исходя из усредненной структуры стоимости дорожных ремонтно-строительных работ, принятие проекта Закона приведет к положительному социально-экономического эффекту для государства, а именно:
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