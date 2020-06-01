Рада предварительно одобрила направление средств из фонда борьбы с COVID-19 на ремонт дорог

Верховная Рада приняла за основу законопроект №3509 о внесении изменений в закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”.

Соответствующее решение поддержали 274 народных депутата.

Цель законопроекта:

обеспечение возможности направления средств фонда борьбы с COVID -19 и его последствиями на улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Согласно пояснительной записке, исходя из усредненной структуры стоимости дорожных ремонтно-строительных работ, принятие проекта Закона приведет к положительному социально-экономического эффекту для государства, а именно:

будет стимулировать дополнительный спрос на продукцию отраслей экономики в размере 25 375,0 млн гривен;

повысит поступления всех видов налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней в размере около 7 554,5 млн гривен;

увеличит объем доходов занятого населения на сумму 1 831,4 млн гривен;

повысит инвестиционную способность дорожных предприятий (плановые накопления) на сумму 239,2 млн гривен.

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