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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (50,746 млн и 41,767 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (53 и 48), максимальный курс продажи доллара 27,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,64-26,65 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 101 активных заявок по доллару на сумму 92,513 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,0000 – 50 000
26,6600 – 10 000
26,6500 – 10 000
26,6500 – 25 000
26,6500 – 10 000
26,6500 – 888
26,6500 – 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,6500 – 20 000
26,6500 – 33 333
26,6500 – 30 000
26,6500 – 50 000
26,6500 – 120 000
26,6500 – 15 000
26,6500 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,6653 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,5593 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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