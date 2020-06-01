По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (50,746 млн и 41,767 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (53 и 48), максимальный курс продажи доллара 27,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,64-26,65 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 101 активных заявок по доллару на сумму 92,513 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,0000 – 50 000

26,6600 – 10 000

26,6500 – 10 000

26,6500 – 25 000

26,6500 – 10 000

26,6500 – 888

26,6500 – 20 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,6500 – 20 000

26,6500 – 33 333

26,6500 – 30 000

26,6500 – 50 000

26,6500 – 120 000

26,6500 – 15 000

26,6500 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,6653 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,5593 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua