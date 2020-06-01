Рестораны Киева пока не будут открывать для посетителей внутри

В Киеве сегодня не приняли решения об открытии ресторанов и кафе для того, чтобы у граждан была возможность находится внутри заведения. На брифинге мэр Виталий Кличко расскажет более подробно.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в КГГА.

Так, в мерии говорят, что сегодня этот вопрос рассматривался, однако принять решение не удалось.

“Нет. В Киеве решение об открытии не приняли. Решили пока не открывать”, – рассказали в пресс-службе КГГА.

Ранее в Минздраве заявили, что в Киеве 5 июня не откроют кафе и рестораны, если количество больных коронавирусом в столице будет увеличиваться. Хотя снятие этого ограничения было прописано в новом этапе ослабления карантина.