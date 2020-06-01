Коболев рассказал, когда правительство отменит ПСО на рынке природного газа

Действие механизма публичных специальных обязательств (ПСО) на рынке природного газа будет отменено для населения с 1 июля для предприятий теплокоммунэнерго – с 2021 года.

Об этом в комментарии «Главкому» рассказал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Читайте также: Нафтогаз будет продавать газ населению через банки

Следует отметить, что в апреле действие ПСО было продлено до 1 июля для населения, а для теплокоммунэнерго – еще на год.

Тогда, комментируя необходимость такой отсрочки, уже бывшая и. о. главы Минэнерго Ольга Буславец отметила, что до сих пор остается большое количество домохозяйств, не оснащенных средствами учета газа. Кроме того, по ее мнению, действующие нормы потребления, по которым производятся начисления платежей для объектов без счетчиков, является заниженным.

Как известно, в Украине с 1 октября 2015 года было отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ. С этого времени «Нафтогаз» поставляет газ промышленным потребителям на рыночных условиях. Для населения и ТКЭ действует механизм ПСО, который с 1 мая 2020 года должен перестать существовать в рамках взятых Украиной на себя обязательств по либерализации рынка поставок газа бытовым потребителям.

За время своего существования механизм ПСО неоднократно претерпевал изменения. Последние из них (до правительственного постановления №867) были внесены 24 января 2020 года постановлением Кабмина №17, согласно которому основным индикатором при расчете цены на природный газ в рамках спецобязательств являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходят с 1 до 22 числа расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫