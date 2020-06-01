Межбанк: скучно не было - ни клиентам, ни банкам, ни НБУ

Как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе, четверг прошел очень активно на валютном рынке.

Во-первых, были замечены практически все крупные операторы межбанка. От металлургов и аграриев (основные две группы продавцов валюты) до ритейлеров с нефтетрейдерами и нерезидентами (три основных группы покупателей). Задачи у них всех были разные, но объединяло их главное – желание оперативно закрыть свои основные сделки в связи с приближением долгих выходных. “Зависнуть” с товарами или расчетами на три праздничных дня никто из них большого желания не имеет, что и объясняло их поведение на рынке. В конечном итоге, “победили” покупатели, их оказалось значительно меньше, что и позволило им частично экономить при покупке валюты, активно торгуясь по курсу в течение дня.

Во-вторых, не дремал Нацбанк. Он воспользовался ситуацией и дважды выкупал сегодня излишек доллара на межбанке. В первый раз утром купил $20 млн по 26,71 гривен, а затем еще порядка $50 млн по 26,68 уже ближе к обеду.

В-третьих, оживились спекулянты. Они зарабатывали сегодня как в формате торговли “в две стороны”, так и за счет колебаний котировок евро. Причем по евровалюте эти “игры” им будут интересны и завтра. Основная причина скачков курса евро на межбанке свыше 30 гривен – внешние валютные ралли по паре евро/доллар. Дело в том, что ЕЦБ заявил сегодня, что увеличит выкуп облигаций на фондовом рынке стран ЕС еще на 600 млрд евро (аналитики ожидали до 500 млрд) – т.е. до 1,35 трлн евро со сроками таких покупок до конца июня 2021 года на полгода больше, чем ранее планировали чиновники, что провоцирует коррекцию пары евро/доллар в настоящий момент. На 17:50 по Киеву кросс-курс пары евро/доллар находился на отметке 1,1330 доллара (при старте с утра с уровня 1,12 доллара за евро) и это явно еще не предел. Так что утренний прогноз Finance.ua о валютных ралли по этой паре – полностью подтвердился и скучать сегодня было некому – ни клиентам, ни банкам, ни НБУ.

Ход торгов

Предложение превышало спрос с самого начала сессии и с утренних 26,70/26,72 гривен доллар к 12 часам просел до 26,695/26,715. Сдерживал его падение выкуп Нацбанком $20 млн по 26,71 на фоне периодической волнообразной активности покупателей (как местных, так и нерезидентов). К обеду предложение опять превысило спрос и курс просел до 26,68/26,70 гривен, а НБУ во второй раз вышел на торги и начал скупать доллар уже по 26,68. Купил порядка $50 млн, чем уже почти окончательно уравнял спрос и предложение на валюту. К 15 часам котировки остановились на отметке 26,67/26,69 гривен за доллар, а завершилась сессия уровнем 26,66/26,68.

Главные события 4 июня на межбанке:

доллар с утренних 26,70/26,72 к концу дня подешевел до 26,66/26,68 гривен;

НБУ дважды выходил на торги. В первый раз купил $20 млн по 26,71 гривен, а к обеду еще покупал по 26,68. По нашим данным всего регулятор пополнил резервы на $68-70 млн;

справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,7021 гривен, а официальный на 5 июня установлен на отметке 26,6953 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,67 / 26,69

евро – 29,99/ 30,01

российский рубль – 0,3855 / 0,3862

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1331 / 1,1334

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