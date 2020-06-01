Падение экономики Украины существенно ускорилось во время карантина (инфографика)

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-апреле 2020 года сократился на 5,0%. Это существенно больше, чем падение на 1,5% в первом квартале.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

По результатам апреля продолжилось падение экономики в условиях рекордно низкого уровня деловой активности.

“В апреле большинство подвидов производственной деятельности уже ощутили полное негативное влияние распространения в мире COVID-19 (в связи с временным уменьшением спроса в мире на отечественную промышленную и животноводческую продукцию на фоне падения экономической активности) и продолжения действия карантинных мер для сдерживания пандемии внутри страны”, – говорится в документе.

В комплексе с сочетанием действия сдерживающих факторов, сформированных в предыдущих периодах, сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года оценено Минэкономики на уровне 5%.

По итогам января-апреля сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) составило 6,7% (падение на 3,8% в январе-марте 2020 года).