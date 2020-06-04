Samsung запатентовала очки дополненной реальности для автомобильной навигации

Компания Samsung уже не один год ведёт исследования и разработки в области технологий дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности. Описание очередного изобретения в данной сфере обнаружено в патентной документации южнокорейского гиганта.

Samsung размышляет над AR-очками для автомобилистов. Такой гаджет призван стать альтернативой традиционным средствам навигации: пользователь сможет в режиме реального времени видеть инструкции и дополнительную информацию с привязкой к местности.

Иными словами, сгенерированное электроникой изображение будет накладываться на реальную обстановку. В определённом смысле работу такой системы можно сравнить с проекционными автомобильными экранами (heads-up display).



Изображение: SamMobile

Новая разработка Samsung обеспечит возможность генерирования реалистичных навигационных знаков и указаний. Причём видеть их водитель сможет при любом положении головы и направлении взгляда. Система сможет отображать информацию о «точках интереса» — заправочных станциях, кафе, гостиницах и пр.

Для работы комплекса потребуются камеры, всевозможные датчики и, разумеется, приёмник спутниковой навигационной системы. Новые AR-очки теоретически смогут функционировать в паре со смартфоном или бортовым компьютером транспортного средства.