Облэнерго Суркисов задолжало своим сотрудникам зарплаты на более чем 13 млн грн

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ПАО “Запорожьеоблэнерго” задолжало своим сотрудникам 13,2 млн грн зарплат.
Об этом свидетельствуют данные Единого реестра должников, передает YouControl.
“Имеется задолженность по заработной плате в сумме 13 252 246,96 грн”, – говорится в сообщении.
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Уточняется, что по категории “взыскание задолженности по заработной плате и других платежей, связанных с трудовыми отношениями” против предприятия открыто 311 исполнительных производств.
Отметим, “Запорожьеоблэнерго” фигурирует в уголовном производстве НАБУ в отношении так называемых “энергетических схем” Крючкова-Суркисов “через компанию “Энергосеть”.
По итогам расследования, бывший руководитель “Энергосети” Дмитрий Крючков уже получил подозрение.
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