Облэнерго Суркисов задолжало своим сотрудникам зарплаты на более чем 13 млн грн

ПАО “Запорожьеоблэнерго” задолжало своим сотрудникам 13,2 млн грн зарплат.

Об этом свидетельствуют данные Единого реестра должников, передает YouControl.

“Имеется задолженность по заработной плате в сумме 13 252 246,96 грн”, – говорится в сообщении.

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Уточняется, что по категории “взыскание задолженности по заработной плате и других платежей, связанных с трудовыми отношениями” против предприятия открыто 311 исполнительных производств.

Отметим, “Запорожьеоблэнерго” фигурирует в уголовном производстве НАБУ в отношении так называемых “энергетических схем” Крючкова-Суркисов “через компанию “Энергосеть”.

По итогам расследования, бывший руководитель “Энергосети” Дмитрий Крючков уже получил подозрение.

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