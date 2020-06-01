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В Украину под видом автозапчастей пытались незаконно ввезти гаджетов на более 100 млн гривен (фото)

В Украину под видом автозапчастей пытались незаконно ввезти гаджетов на более 100 млн гривен (фото)

На Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины пресекли незаконный ввоз из Европы партии дорогих смартфонов и портативной техники известных мировых брендов более чем 100 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“По предварительной версии следствия, к противоправной деятельности причастны одна из столичных фирм-импортеров и брокерская компания. Мобильные телефоны и технику они планировали ввезти в Украину под видом автозапчастей. На пункте пропуска «Ужгород» правоохранители остановили нелегальный груз. Во время досмотра грузовика вместо задекларированных деталей сотрудники СБУ обнаружили партию брендовых смартфонов, ноутбуков и другой оргтехники”, – говорится в сообщении.


Фото: СБУ

Как отмечается, в случае успеха сделки государственный бюджет понес бы многомиллионные потери вследствие неуплаты пошлины и налоговых сборов.


Фото: СБУ

“Решается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил и открытии уголовного производства. Продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела, проверяется причастность сотрудников контролирующих органов к противоправным сделкам”, – пояснили в СБУ.

По материалам УНН
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