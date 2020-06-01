В Украине изменили размеры социальных выплат: кто и сколько сможет получить

Депутаты Верховной Рады Украины приняли законодательный акт, согласно которому значительно увеличены размеры социальных выплат.

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте украинского парламента, в Украине на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, будут выплачивать ежемесячно пособие в размере не двух, как было ранее, а двух с половиной прожиточных минимумов.

Выплаты будут начисляться по возрасту: на детей до 6 лет опекун или попечитель будет получать ежемесячно по 4 447,5 гривен, от 6 до 18 лет сумма возрастет до 5545 грн.

Повысят также социальные выплаты на детей с инвалидностью. Для детей с инвалидностью до 6 лет – 6 226,5 гривен; для детей с инвалидностью от 6 до 18 лет – 7763 гривен.

Кроме того, Рада узаконила выплаты тем, кто ухаживает за одинокими пожилыми людьми старше 80 лет, если они нуждаются в постоянном уходе. Им будут дополнительно к пенсии начислять 40 процентов прожиточного минимума, установленного в государстве. Кроме того, лицам старше 80 лет будут выплачивать 500 гривен, в рамках введенной ранее в Украине программы.

С 1 июля 2020 г. за каждого ребенка родителям будут выплачивать 41 280 гривен. Первая выплата составит 10 320 гривен. Оставшаяся сумма будет выплачена в течение следующих трех лет.

Справка Finance.ua:

Правительство Украины планирует создать целевую программу гарантированного минимального дохода. Новая программа предусматривает объединение некоторых существующих социальных выплат и их увеличение для безработных и пенсионеров.

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