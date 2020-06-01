"Киев" и региональные аэропорты призвали Кабмин ввести минимальные ставки на авиаобслуживание

После призыва председателя исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеила Саакашвили к бизнесу говорить о проблемах, аэропорт “Киев” и региональные аэропорты призвали власти установить минимальные ставки на авиационное обслуживание.

Об этом говорится в видеообращении Международного аэропорта “Киев”.

“Из-за пандемии COVID-19 наш аэропорт потерял весь пассажиропоток и почти все доходы. В то же время мы продолжаем тратить большие средства на содержание инфраструктуры, безопасность полетов, уплату налогов и процентов по кредитам. С возобновлением регулярного сообщения эти расходы увеличатся вдвое.

Почти 2 тысячи сотрудников находятся в отпусках за свой счет. Аэропорту “Киев” нужна помощь – если государство не вмешается, этот кризис может стать для нас последним”, – подчеркнули в аэропорту.

По словам представителей компании, ситуация осложняется неравными условиями, в которых вынуждены работать.

Справка Finance.ua: