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"Киев" и региональные аэропорты призвали Кабмин ввести минимальные ставки на авиаобслуживание

"Киев" и региональные аэропорты призвали Кабмин ввести минимальные ставки на авиаобслуживание

После призыва председателя исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеила Саакашвили к бизнесу говорить о проблемах, аэропорт “Киев” и региональные аэропорты призвали власти установить минимальные ставки на авиационное обслуживание.

Об этом говорится в видеообращении Международного аэропорта “Киев”.

“Из-за пандемии COVID-19 наш аэропорт потерял весь пассажиропоток и почти все доходы. В то же время мы продолжаем тратить большие средства на содержание инфраструктуры, безопасность полетов, уплату налогов и процентов по кредитам. С возобновлением регулярного сообщения эти расходы увеличатся вдвое.

Почти 2 тысячи сотрудников находятся в отпусках за свой счет. Аэропорту “Киев” нужна помощь – если государство не вмешается, этот кризис может стать для нас последним”, – подчеркнули в аэропорту.

По словам представителей компании, ситуация осложняется неравными условиями, в которых вынуждены работать.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Аэропорт “Киев” заявил о риске банкротства. Компания “Мастер-Авиа”, которая арендует Международный аэропорт “Киев” им. И. Сикорского, повторно обратилась к Президенту Украины, премьер-министру, министру инфраструктуры и мэру Киева с просьбой о предоставлении финансовой помощи. В случае отсутствия поддержки, говорится в письме, подписанном генеральным директором “Мастер-Авиа” Олегом Левченко, аэропорт прекратит свою деятельность и обанкротится.
По материалам Економічна Правда
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