"Киев" и региональные аэропорты призвали Кабмин ввести минимальные ставки на авиаобслуживание

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После призыва председателя исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеила Саакашвили к бизнесу говорить о проблемах, аэропорт “Киев” и региональные аэропорты призвали власти установить минимальные ставки на авиационное обслуживание.
Об этом говорится в видеообращении Международного аэропорта “Киев”.
“Из-за пандемии COVID-19 наш аэропорт потерял весь пассажиропоток и почти все доходы. В то же время мы продолжаем тратить большие средства на содержание инфраструктуры, безопасность полетов, уплату налогов и процентов по кредитам. С возобновлением регулярного сообщения эти расходы увеличатся вдвое.
Почти 2 тысячи сотрудников находятся в отпусках за свой счет. Аэропорту “Киев” нужна помощь – если государство не вмешается, этот кризис может стать для нас последним”, – подчеркнули в аэропорту.
По словам представителей компании, ситуация осложняется неравными условиями, в которых вынуждены работать.
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