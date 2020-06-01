Штрафы за налоговые правонарушения: что изменилось в НКУ

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1 января 2021 года вступят в силу положения Закона, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины (НКУ), об ответственности налогоплательщиков за налоговые правонарушения.
Об этом рассказала старший юрист компании Golaw Елена Сулима на вебинаре “Налоговая реформа 2020: основные изменения”.
Лицо считается виновным в налоговом правонарушении, если у него была возможность для соблюдения правил и норм НКУ, однако оно не предприняло достаточных мер для этого. Такие меры считаются достаточными, если контролирующий орган не докажет, что совершая определенные действия плательщик действовал неразумно, недобросовестно и неосмотрительно.
Обстоятельства, освобождающие от финансовой ответственности:
Смягчить ответственность лица теперь смогут следующие обстоятельства:
Если имеется хотя бы одно обстоятельство из вышеуказанных, размер штрафа уменьшат до 50% от размера, указанного в НКУ
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