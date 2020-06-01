Штрафы за налоговые правонарушения: что изменилось в НКУ

1 января 2021 года вступят в силу положения Закона, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины (НКУ), об ответственности налогоплательщиков за налоговые правонарушения.

Об этом рассказала старший юрист компании Golaw Елена Сулима на вебинаре “Налоговая реформа 2020: основные изменения”.

Лицо считается виновным в налоговом правонарушении, если у него была возможность для соблюдения правил и норм НКУ, однако оно не предприняло достаточных мер для этого. Такие меры считаются достаточными, если контролирующий орган не докажет, что совершая определенные действия плательщик действовал неразумно, недобросовестно и неосмотрительно.

Обстоятельства, освобождающие от финансовой ответственности:

если налогоплательщик действовал соответственно индивидуальной или обобщенной налоговой консультации или заключению Верховного Суда относительно нормы, от которой впоследствии отступил;

то же самое касается рассмотрения образцового дела Верховного Суда;

совершение деяния по вине банка, учреждения-участника платежной системы;

совершение деяния по вине оператора почтовой связи.

Смягчить ответственность лица теперь смогут следующие обстоятельства:

если плательщик действовал под влиянием угрозы, принуждения или вследствие служебной и иной зависимости;

при стечении тяжких семейных или личных обстоятельств;

если плательщик сам сообщил о совершенном им правонарушении.

Если имеется хотя бы одно обстоятельство из вышеуказанных, размер штрафа уменьшат до 50% от размера, указанного в НКУ

Справка Finance.ua:

Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по усовершенствованию администрирования налогов, устранению технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» от 16 января 2020 года №466-IX, ранее известный налогоплательщикам как законопроект №1210, был подписан Президентом Владимиром Зеленским 21 мая.

Большинство положений Закона вступили в силу 23 мая.