В апреле производство рафинированного подсолнечного масла увеличилось на 35%

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За апрель 2020 года производство рафинированного подсолнечного масла в Украине возросло на 35,1%.
Об этом сообщает пресс-служба ассоциации Укролияпром.
«Следует отметить рекордный рост (прирост – ред.) производства масла подсолнечного рафинированного в апреле 2020 года – 135,1%», – говорится в сообщении.
Как отмечается, даже в условиях финансово–экономического кризиса и карантинных мер, обусловленных COVID-19, в январе-апреле 2020 года рост производства подсолнечного масла в Украине превысил 10%, подсолнечного шрота – 6%.
Также отмечается, что масложировые предприятия обеспечивают бесперебойные поставки масла подсолнечного на внутренний рынок согласно заявок торговых сетей и выполнению внешнеэкономических контрактов.
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