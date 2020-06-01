В апреле производство рафинированного подсолнечного масла увеличилось на 35%

За апрель 2020 года производство рафинированного подсолнечного масла в Украине возросло на 35,1%.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации Укролияпром.

«Следует отметить рекордный рост (прирост – ред.) производства масла подсолнечного рафинированного в апреле 2020 года – 135,1%», – говорится в сообщении.

Как отмечается, даже в условиях финансово–экономического кризиса и карантинных мер, обусловленных COVID-19, в январе-апреле 2020 года рост производства подсолнечного масла в Украине превысил 10%, подсолнечного шрота – 6%.

Также отмечается, что масложировые предприятия обеспечивают бесперебойные поставки масла подсолнечного на внутренний рынок согласно заявок торговых сетей и выполнению внешнеэкономических контрактов.