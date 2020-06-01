Голландская компания будет сдавать контейнеры-батарейки для судов (фото)

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В Нидерландах создали компанию Zero Emission Services (ZES), которая будет сдавать в аренду сменные контейнеры с аккумуляторными батареями (ZES-Pack) для судов внутреннего плавания.
Учредителями ZES стали ING, энергетическая компания Engie, администрация порта Роттердам и Wärtsilä, пишет ЦТС, ссылаясь на Sea News.
Уже в этом году первое судно – De Alphenaar, оснащенное ZES-Pack, отправится в первый рейс из Алфен-ан-де-Рейна в порт Мурдейк для транспортировки пива с пивоваренного завода Heineken в Цотервуде. Ожидается, что в 2021 году ZES-Pack’ами будут оснащены еще пять судов.
Первую зарядную станцию ZES построит в Алфен-ан-де-Рейне. Сеть зарядных станций будет постепенно расширяться и сформирует национальную сеть примерно из 20 точек.
На двух сменных контейнерах ZES-Pack судно способно пройти от 50 до 100 км, в зависимости от размера и осадки. Первоначально ZES-Pack’и будут внедрять в сегменте речных контейнерных перевозок. Ожидается, что к 2030 году такими контейнерами-батарейками будет оснащено 150 судов.
По словам CEO ZEC Виллема Деддена, ZES-Pack’и существенно изменят судоходство по внутренним водным путям, поскольку полностью исключат выбросы с судов. “Мы начинаем с использования аккумуляторов, но если в будущем водород станет дешевле, то контейнеры с водородными технологиями также могут использоваться как источники энергии на судах”. Каждый контейнеровоз, перешедший с дизеля на ZES-Pack, даст снижение выбросов на 1 тыс. тонн в год.
Стоимость реализации первого этапа внедрения технологии ZES-Pack составляет 20 млн евро. Финансируют проект банк ING, Engie, Wärtsilä, администрация порта Роттердам и правительство Нидерландов. Дополнительную поддержку оказывает Heineken, заключивший долгосрочное соглашение сроком на 10 лет на транспортировку своей продукции с пивоварни в Цотервуде в Мурдейк и внесший взнос на оснащение первого судна. Оператором судна является CCT. За погрузку и выгрузку первой партии компания денег не возьмет.
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