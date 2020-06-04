Бюджет Госпрограммы 5-7-9% возрастет до 4 миллиардов - Минэкономики

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Основной бюджет Государственной программы 5-7-9% вскоре будет увеличен до 4 млрд гривен.
Об этом во время онлайн-конференции “Восстановление местной экономики. Как бизнесу работать в условиях II-го и III-го этапов выхода из карантина?” сказал директор Офиса развития малого и среднего предпринимательства при Минэкономики Украины Андрей Слабинский.
“Основной бюджет программы сейчас остается 2 млрд, но в планах – увеличение его до 4 млрд грн”, – сказал Слабинский.
Он напомнил, что программа 5-7-9% – это о возмещении процентной ставки и о кредитных гарантиях.
Напомним, в Украине с 1 февраля 2020 г. стартовала утвержденная правительством программа “Доступные кредиты 5-7-9%”. Предоставление трех возможных ставок – 5%, 7% или 9% – по кредитам будет зависеть от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.
В апреле Кабинет министров расширил государственную программу “Доступные кредиты 5-7-9%” на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительством была увеличена максимальная сумма кредита по программе с 2 млн грн до 3 млн грн.
Как сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль, ставки по кредитной программе “5-7 9” фактически снизились для заемщиков до 0%. Программа позволяет рефинансировать старые кредиты для малого бизнеса.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«30-летний айтишник»: банки определили желаемого ипотечного заемщика13 ч. назад - 4350 7
Курс доллара в Украине: экономист дал прогноз до конца года13 ч. назад - 13737 3
Когда и при каких условиях появятся накопительные пенсииВчера, 21:02 - 1355 3
Долги за воду начнут взимать коллекторы4 ч. назад - 1064 2
Где и за сколько снять жилье летом (инфографика)Вчера, 13:00 - 1786 2
Курс доллара в Украине: экономист дал прогноз до конца года13 ч. назад - 13737 3
«30-летний айтишник»: банки определили желаемого ипотечного заемщика13 ч. назад - 4350 7
Volkswagen показал новый универсал ArteonВчера, 22:20 - 2138
Поисковик Google получил новую полезную функцию15 ч. назад - 2008 1
Эксперты определили самое популярное приложение в миреВчера, 23:01 - 1389
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 1270 5
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 1687
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 1468 7
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 3942 5
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1587