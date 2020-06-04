Бюджет Госпрограммы 5-7-9% возрастет до 4 миллиардов - Минэкономики

Основной бюджет Государственной программы 5-7-9% вскоре будет увеличен до 4 млрд гривен.

Об этом во время онлайн-конференции “Восстановление местной экономики. Как бизнесу работать в условиях II-го и III-го этапов выхода из карантина?” сказал директор Офиса развития малого и среднего предпринимательства при Минэкономики Украины Андрей Слабинский.

“Основной бюджет программы сейчас остается 2 млрд, но в планах – увеличение его до 4 млрд грн”, – сказал Слабинский.

Он напомнил, что программа 5-7-9% – это о возмещении процентной ставки и о кредитных гарантиях.

Напомним, в Украине с 1 февраля 2020 г. стартовала утвержденная правительством программа “Доступные кредиты 5-7-9%”. Предоставление трех возможных ставок – 5%, 7% или 9% – по кредитам будет зависеть от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.

В апреле Кабинет министров расширил государственную программу “Доступные кредиты 5-7-9%” на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительством была увеличена максимальная сумма кредита по программе с 2 млн грн до 3 млн грн.

Как сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль, ставки по кредитной программе “5-7 9” фактически снизились для заемщиков до 0%. Программа позволяет рефинансировать старые кредиты для малого бизнеса.

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