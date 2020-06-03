Alfa Romeo к 2022 году обещает компактный электрокроссовер

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Итало-американский концерн Fiat-Chrysler Automobiles (FCA), как известно, особо не торопится выпускать электрические автомобили. Все усилия концерна в этом направлении к настоящему моменту сводятся к двум моделям: Chrysler Pacifica (подключаемый гибрид, способный проехать на аккумуляторе около 35 км) и электрическому ситикару Fiat 500e, который вскоре должен получить обновление. Но другие бренды FCA — Dodge, Jeep и Maserati — продолжают дразнить обещаниями и планами, на реализацию которых уйдет еще немало времени.
И вот сейчас к ним присоединился Alfa Romeo. Итальянский бренд спортивных автомобилей премиум-класса пообещал гибридный внедорожник в следующем году, а в 2022 году должен выйти полностью электрический компактный внедорожник, которому предстоит конкурировать с Tesla Model Y и прочими уже доступными на рынке моделями.
Ранее на этой неделе профильное британское издание Autocar сообщало, что Alfa Romeo готовит свой первый чистый электромобиль и это будет «компактный внедорожник», который по размерам меньше, чем Volvo XC40, и примерно соответствует BMW X1.
К сожалению, кроме подтверждения планов и сроков, больше нет никакой информации. Alfa Romeo не назвала даже имени новинки. Но здесь можно вспомнить, что выходу этого пока безымянного компактного электрокроссовера будет предшествовать гибридный среднеразмерный кроссовер Tonale — концепт авто представили на Женевском автосалоне в прошлом году. Построенный на платформе СМР и близкий по стилю Jeep Compass и Renegade, этот Tonale должен проезжать чисто на электрической тяге около 50 км.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как будут платить штрафы за нарушение ПДД владельцы еврономеровВчера, 11:00 - 5033 7
Столичный прокурор попался на взятке в $100 тысВчера, 10:37 - 1328 4
Зеленский предложит отменить визы для стран, из которых захотят приехать туристыВчера, 08:15 - 642 4
Сотрудничество с МВФ даст возможность снизить цену на газ для населения - МинфинВчера, 16:00 - 516 3
Киевский метрополитен расширил список станций, которые закрывают на входПозавчера, 19:00 - 1396 3
Как будут платить штрафы за нарушение ПДД владельцы еврономеровВчера, 11:00 - 5033 7
В Украине меняются условия по взысканию налогового долгаВчера, 08:00 - 3858
Банки уйдут на долгие выходныеВчера, 09:27 - 2202
Столичный прокурор попался на взятке в $100 тысВчера, 10:37 - 1328 4
В Украине сегодня - новый этап послабления карантина: что разрешатВчера, 10:00 - 1106 2
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)Позавчера, 11:44 - 841 3
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 1325
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 1202 7
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 3577 5
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1421