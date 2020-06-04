В Украине планируют создать портал обличителей коррупции

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции планирует создать портал обличителей коррупции.
Об этом сообщил заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Иван Пресняков на онлайн-конференции «4 месяца работы обновленного НАПК: результаты и перспективы».
“Портал обличителей коррупции — это история, привязанная к законодательной инициативе, которую мы обсуждали с коллегами и представителями общественности. С другой стороны, это инициатива, которую мы продвигаем, ведь мы понимаем, что здесь альтернативы точно нет, надо создавать этот портал. НАПК должно определить критерии того, как должны быть защищены линии связи, через какие органы власти на местном, региональном уровне должны получать сообщения обличителей”, – сообщил Пресняков.
В чем суть портала обличителей коррупции:
По словам Андрея Билецкого, директора Междисциплинарного научно-образовательного центра противодействия коррупции, этот портал будет создан по аналогу других систем, которые используют в мире именно для работы с разоблачителями.
“Последним законодательным предложением является введение в действие единого портала обличителей, который будет помогать сохранять анонимность, обеспечивать их безопасность, получать обратную связь на работу сотрудников НАПК. Мы видим, что новое НАПК продолжает работать с разоблачителями, которые им остались в наследство, работают с их делами, так же продолжат работать и с новыми. Мы видим политическую независимость НАПК по этому вопросу, поскольку они принимают вопросы от кого-то по политической коррупции”, – прокомментировал Билецкий.
Кроме того, он отметил негативный момент в законодательном предложении по снятию функции представительства обличителей в суде.
“Мы думаем, что можно было попробовать получить на это финансовые и человеческие ресурсы от государства, разработать модель, которая была бы в Офисе уполномоченного по правам человека, которая имела бы название “Омбудсмен+”. Это когда бы омбудсман передавал право представлять его региональным организациям или в суде. Мы думаем, что можно было бы попробовать развить такую модель. Если бы уже не получилось с этим, то можно было бы отказываться”, – отметил эксперт.
Билецкий отметил, что НАПК создало отдельное управление по работе с разоблачителями.
“Единственное, на чем мы хотели сделать ударение, – это отсутствие обучения и создания учебно-методических материалов не только для обличителей, но и для сотрудников НАПК, специальных органов, которые будут работать с разоблачителями. Тренинги нужно проводить не только для обличителей, но и для людей, которые проверяют обличителей, которые будут проводить расследование по заявленным фактам, которые будут проверять факты преследований обличителей на рабочем месте, и для лиц, которые будут обучать сотрудников тому, как правильно делать разоблачение, как собирать доказательства, с какой информацией нужно идти”, – добавил директор Междисциплинарного научно-образовательного центра противодействия коррупции.
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