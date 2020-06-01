Илон Маск и SpaceX оперативно запустили еще одну ракету Falcon 9 (видео)

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Компания SpaceX Илона Маска не собирается отдыхать после того успеха, которого ей удалось добиться на днях, запустив в космос корабль Crew Dragon. Сегодня SpaceX запустила еще одну ракету Falcon 9, на борту которой находились 60 спутников Starlink.
Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Это уже восьмой запуск спутников Starlink. Вскоре после запуска SpaceX отчиталась об успешном выведении спутников на орбиту.
SpaceX также подтвердила, что компания впервые запустила в космос спутники с раскрывающимися козырьками для защиты от солнечного света. Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.
Liftoff! pic.twitter.com/N0INm0pPAb— SpaceX (@SpaceX) June 4, 2020
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