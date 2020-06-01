Илон Маск и SpaceX оперативно запустили еще одну ракету Falcon 9 (видео)

Компания SpaceX Илона Маска не собирается отдыхать после того успеха, которого ей удалось добиться на днях, запустив в космос корабль Crew Dragon. Сегодня SpaceX запустила еще одну ракету Falcon 9, на борту которой находились 60 спутников Starlink.

Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Это уже восьмой запуск спутников Starlink. Вскоре после запуска SpaceX отчиталась об успешном выведении спутников на орбиту.

SpaceX также подтвердила, что компания впервые запустила в космос спутники с раскрывающимися козырьками для защиты от солнечного света. Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.