0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 88 0

Илон Маск и SpaceX оперативно запустили еще одну ракету Falcon 9 (видео)

Илон Маск и SpaceX оперативно запустили еще одну ракету Falcon 9 (видео)

Компания SpaceX Илона Маска не собирается отдыхать после того успеха, которого ей удалось добиться на днях, запустив в космос корабль Crew Dragon. Сегодня SpaceX запустила еще одну ракету Falcon 9, на борту которой находились 60 спутников Starlink.

Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Это уже восьмой запуск спутников Starlink. Вскоре после запуска SpaceX отчиталась об успешном выведении спутников на орбиту.

SpaceX также подтвердила, что компания впервые запустила в космос спутники с раскрывающимися козырьками для защиты от солнечного света. Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.

По материалам iXBT.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.