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Маск после запуска Crew Dragon рассказал о планах полета вокруг Луны (видео)

Маск после запуска Crew Dragon рассказал о планах полета вокруг Луны (видео)

После того, как SpaceX 30 мая запустила на МКС первый за 10 лет американский космический корабль глава SpaceX Илон Маск рассказал, когда хотел бы реализовать полет вокруг Луны.

«Я хочу, чтобы мы сделали это (осуществили полет к Луне – ред.) через два года, но это может быть и через четыре, – сказал Маск, правда добавил. – Думаю, о двух годах и речи быть не может. Я был бы удивлен, если бы мы сделали это через четыре года».

Касательно запуска Crew Dragon, по словам Маска, эта миссия стала «первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетным видом». В то же время он отметил, что «объявлять победу» пока рано: сейчас перед SpaceX стоит задача безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы полеты повторялись снова и снова.

Справка Finance.ua:

  • Вчера, 30 мая, компания Илона Маска SpaceX впервые за почти 10 лет запустила на МКС американский космический корабль Crew Dragon с двумя космонавтами на борту.

  • В последнее время американцы летали на МКС на российском “Союзе”.
  • Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обойдется NASA в 50 млн долларов, в то время как “Роскосмос” берет за эту услугу почти вдвое больше – 90 млн долларов.
По материалам Finance.UA
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