На столичной таможне конфисковали морепродуктов на полмиллиона

На Киевской таможне с начала этого года изъяли морепродуктов на 598 тыс. грн за нарушение таможенных правил. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни Гостаможслужбы.

“С 1027 протоколов о нарушении таможенных правил, составленных с начала года Киевской таможней (Киев, Киевская, Житомирская, Черкасская области), предметы правонарушения были фактически изъяты по 576 делам. Стоимость изъятых предметов правонарушений составила 27,6 млн грн”, – сообщили в таможне.

По этим протоколам таможней, в частности, изъяты:

автомобилей на 9,7 млн грн,

валюты при ввозе – более 4 млн грн, на вывоз – 2,6 млн грн,

мобильных телефонов на сумму свыше 2 млн грн,

морепродуктов на 598 тыс. грн,

фруктов и овощей на 254 тыс. грн,

товаров легкой промышленности на 105,4 тыс. грн,

табачных изделий при ввозе – на 95,1 тыс. грн, на вывоз – на 80 тыс. грн.