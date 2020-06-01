На столичной таможне конфисковали морепродуктов на полмиллиона

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На Киевской таможне с начала этого года изъяли морепродуктов на 598 тыс. грн за нарушение таможенных правил. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни Гостаможслужбы.
“С 1027 протоколов о нарушении таможенных правил, составленных с начала года Киевской таможней (Киев, Киевская, Житомирская, Черкасская области), предметы правонарушения были фактически изъяты по 576 делам. Стоимость изъятых предметов правонарушений составила 27,6 млн грн”, – сообщили в таможне.
По этим протоколам таможней, в частности, изъяты:
автомобилей на 9,7 млн грн,
валюты при ввозе – более 4 млн грн, на вывоз – 2,6 млн грн,
мобильных телефонов на сумму свыше 2 млн грн,
морепродуктов на 598 тыс. грн,
фруктов и овощей на 254 тыс. грн,
товаров легкой промышленности на 105,4 тыс. грн,
табачных изделий при ввозе – на 95,1 тыс. грн, на вывоз – на 80 тыс. грн.
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