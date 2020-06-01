Межбанк: что ждать от рынка перед трехдневными выходными

Четверг станет самым активным и интересным днем этой недели на валютном рынке. Основная причина – приближение трехдневных выходных в связи с отмечанием Троицы. Понедельник, 8 июня, будет нерабочим днем в Украине и компаниям надо спешить, чтобы закрыть свои внешнеэкономические сделки в ближайшее время. Оставлять подобные расчеты на пятницу клиенты не захотят, а предпочтут это сделать сегодня.

Не станут особо затягивать с покупками валюты и те нерезиденты, кто получил за последнее время гривну от погашения ОВГЗ и “дочки” иностранных компаний, которые репатриируют дивиденды.

Все это добавит статистики торгов и по нашим прогнозам объемы операций на межбанке в четверг будут в пределах до $240 млн при заключении до 560-670 сделок.

Что касается других сугубо украинских факторов, влияющих на рынок – то тут будет без особых изменений: НБУ продолжит пополнять резервы за счет интервенций при излишке доллара на межбанке, а тренд по курсу доллара сегодня будут формировать действия и задачи крупнейших игроков.

Интереснее 4 июня будет с евро, что позволит в любом случае активно зарабатывать на его скачках международным и украинским спекулянтам как по паре евро/доллар, так и опосредованно – через колебания евро относительно гривны. Дело в том, что сегодня ЕЦБ должен определится с дополнительными объемами вливаний средств в экономику стран ЕС в продолжение политики количественного смягчения. Рынки ожидают еще как минимум до 500 млрд евро дополнительных выкупов ценных бумаг за счет ЕЦБ (читай, вливаний еще на 0,5 трлн евро “допечатанных” средств для оживления экономики). На фоне проблем в Италии (страна все больше погружается в пучину долгов) и весьма посредственных показателей выхода из карантина во Франции и Германии (основных локомотивов экономики ЕС) – такое решение ЕЦБ является достаточно неоднозначным в части дальнейшего поведения евро относительно других валют (в первую очередь – доллара). Это может привести к валютным ралли по паре евро/доллар в ближайшее время, и все мировые спекулянты активно вовлечены в этот процесс. На момент написания статьи все баталии ведутся вокруг уровня 1,12 доллара за евро, хотя еще вчера и ночью – евро уверенно превышал уже это значение.

По нашим прогнозам в четверг коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,60-26,85 гривен, а по евро в пределах 29,58-30,34 гривен с периодическими сильными колебаниями котировок в течении дня. Учитывая время принятия решений ЕЦБ – частично результаты международных ралли по паре/евро доллар отразятся на нашем рынке и завтра.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,72 / 26,74

евро – 29,97 / 29,99

российский рубль – 0,3890 / 0,3895

Курсы валют на Межбанке

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