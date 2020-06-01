В Швеции и Израиле строят дороги с беспроводной зарядкой электромобилей (видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Обычно владельцы электромобилей ставят их на зарядку, как и смартфоны – на ночь. На следующее утро машина снова готова проехать 300-500 км. В случае необходимости можно воспользоваться и скоростными зарядными станциями по дороге. Тем не менее, идея пополнять запас энергии, не выходя из автомобиля, в фоновом режиме, гораздо привлекательнее, особенно если соединить ее с идеей беспилотного транспорта.
«Представьте себе мир, в котором вы заказываете роботакси из Uber или любого другого места, как вам кажется, будут ли эти компании ждать пять часов, чтобы зарядить машину?» – задается риторическим вопросом Орен Эзер, глава Electreon Wireless.
Компания занимается установкой медных катушек под дорожным покрытием. Сначала приходится снять асфальт и выкопать траншею, затем заложить туда зарядное оборудование и закрыть яму свежим асфальтом. Энергия в катушки поступает через инверторы, размещенные по сторонам от дороги. Километр дороги можно оснастить беспроводной зарядкой за одну ночную смену подготовленной бригады.
Трассы с подзарядкой электротранспорта позволят производителям электромобилей использовать менее мощные и не такие тяжелые аккумуляторы, не жертвуя при этом запасом хода.
У компании в работе два пилотных проекта: один в Израиле – 2 км дороги в Тель-Авиве, второй в Швеции, на острове Готланд. Там будут переоборудованы 4 км трассы, ведущей к аэропорту. Ориентировочная стоимость шведского проекта Electreon – $12 млн. Большую часть средств выделит правительство. Если испытания пройдут успешно, в стране появятся тысячи километров электрифицированных дорог.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Еврономера" под Кабмином требуют доступной растаможки (видео)Вчера, 13:10 - 1660 25
Зеленский: контрабандисты еще два-три года будут "штормить" УкраинуВчера, 10:16 - 1443 16
Когда электронный паспорт «Дія» позволит пересекать границу: ответ МинцифрыВчера, 12:05 - 2330 7
Рада поддержала президентский законопроект "о ворах в законе"Вчера, 15:12 - 910 6
Объемы заказов с AliExpress во время карантина выросли на 74% - УкрпочтаВчера, 08:15 - 487 6
"Нафтогаз" будет продавать газ населению через банкиВчера, 13:00 - 2463 2
Когда электронный паспорт «Дія» позволит пересекать границу: ответ МинцифрыВчера, 12:05 - 2330 7
В "Приват24" произошел сбойВчера, 12:13 - 1780 3
"Еврономера" под Кабмином требуют доступной растаможки (видео)Вчера, 13:10 - 1660 25
Кабмин упрощает регистрацию земучастковВчера, 09:00 - 1493
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)Вчера, 11:44 - 410 2
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)Позавчера, 10:48 - 981
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 1094 5
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 3374 4
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1328