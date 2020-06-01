Geely показала новый электрокар - вдвое дешевле "бюджетной" Tesla

Дочерняя марка компании Geely показала вторую модель собственного производства – электрический пятидверный хэтчбек Geometry C. В прошлом году суббренд выпустил седан Geometry A.

При этом коэффициент сопротивления у хетчбэка выше, чем у седана: 0,273 против 0,237, сообщает За рулем.

Официальную презентацию бюджетного авто проведут в начале лета, а продажи стартуют в июле. На рынке Китая Geometry C будет стоить дороже предыдущей модели. Цена седана с учетом субсидий стартует от $17 тыс., что в два раза дешевле “бюджетной” Tesla. Как указано на официальном сайте компании, цена базовой модификации Tesla Model 3 стартует почти от $32 тыс.

Фото салона производитель не представил, показав только эскиз. При этом в компании сообщили, что оформили его в стиле седана: двухспицевое рулевое колесо, цифровая панель и мультимедийная система.

Китайский хэтчбек оснастили матричными фарами. Задние фонари – центральной светящейся полоской из 216 диодов. Внизу кузова добавили псевдо-кроссоверный обвес из неокрашенного пластика.

Что касается колесной базы, она у обеих моделях одинаковая – 2,7 м. Габариты Geometry С – 4,4х1,8х1,6 – близки к электрическому Nissan Leaf.

В сравнении с Geometry A, хэтчбек прибавил мощность до 204 л. с. (310 Нм). Две батареи разной емкости обеспечивают пробег без подзарядки 400 и 550 км по циклу NEDC.