Geely показала новый электрокар - вдвое дешевле "бюджетной" Tesla

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Дочерняя марка компании Geely показала вторую модель собственного производства – электрический пятидверный хэтчбек Geometry C. В прошлом году суббренд выпустил седан Geometry A.
При этом коэффициент сопротивления у хетчбэка выше, чем у седана: 0,273 против 0,237, сообщает За рулем.
Официальную презентацию бюджетного авто проведут в начале лета, а продажи стартуют в июле. На рынке Китая Geometry C будет стоить дороже предыдущей модели. Цена седана с учетом субсидий стартует от $17 тыс., что в два раза дешевле “бюджетной” Tesla. Как указано на официальном сайте компании, цена базовой модификации Tesla Model 3 стартует почти от $32 тыс.
Фото салона производитель не представил, показав только эскиз. При этом в компании сообщили, что оформили его в стиле седана: двухспицевое рулевое колесо, цифровая панель и мультимедийная система.
Китайский хэтчбек оснастили матричными фарами. Задние фонари – центральной светящейся полоской из 216 диодов. Внизу кузова добавили псевдо-кроссоверный обвес из неокрашенного пластика.
Что касается колесной базы, она у обеих моделях одинаковая – 2,7 м. Габариты Geometry С – 4,4х1,8х1,6 – близки к электрическому Nissan Leaf.
В сравнении с Geometry A, хэтчбек прибавил мощность до 204 л. с. (310 Нм). Две батареи разной емкости обеспечивают пробег без подзарядки 400 и 550 км по циклу NEDC.
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