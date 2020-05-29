Системных нарушителей ПДД в Украине хотят лишать водительских прав

Министерство внутренних дел инициирует законопроект, по которому граждане, постоянно превышающие скорость, вынуждены будут пересдавать экзамен в автошколе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

“Если штрафов набирается более 10 или 15, то такой человек должен остаться без прав и будет вынужден пересдавать экзамен на их получение”, – отметил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

В то же время Антон Геращенко пояснил, что есть несколько возможностей оплачивать штрафы за превышение скорости в автоматическом режиме. Первая – когда на адрес регистрации транспортного средства приходит письмо-уведомление с административным протоколом. На протоколе есть QR-код, нарушитель может зайти и даже пересмотреть момент превышения скорости. Если смартфон подключен к системе банковских платежей, то штраф можно оплатить сразу.

Второй вариант – зарегистрироваться на сайте «Электронный кабинет водителя». Штрафы будут приходить как сообщения.