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Правительство приняло законопроект о гарантии банкам при кредитовании малого бизнеса

Правительство приняло законопроект о гарантии банкам при кредитовании малого бизнеса

Правительство приняло законопроект о гарантии банкам, что позволит малому и среднему бизнесу (МСБ), который понес потери в результате пандемии COVID-19, получить доступ к дешевым кредитам.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в Facebook.

«Кабинет Министров Украины принял предложения законодательных изменений, которые позволят предоставление малому и среднему бизнесу, понесшему финансовые потери вследствие пандемии COVID-19, доступа к финансовым ресурсам, путем получения кредитов с частичной государственной гарантией», – говорится в сообщении.

Как отмечается, гарантии будут предоставляться Министерством финансов по пулу кредитов субъектов хозяйствования, которые будут выдаваться банками-кредиторами. После утверждения парламентом соответствующих изменений к Бюджетному кодексу Украины и Закона о государственном бюджете на 2020 год, правительство отдельными решениями установит условия отбора банков и порядок предоставления таких гарантий.

«Именно инструмент предоставления государственной гарантии поможет банкам-партнерам правительственных программ поддержки бизнеса смелее выдавать займы нашим предпринимателям и улучшит доступ к финансам малому и среднему бизнесу Украины. Это последовательные шаги власти в направлении доступности финансов для предпринимателей», – подчеркнул министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

По материалам Finance.UA
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