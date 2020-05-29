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Президент анонсировал презентацию проектов-"магнитов" для развития туризма

Президент анонсировал презентацию проектов-"магнитов" для развития туризма

Президент Владимир Зеленский заявил о важности развития украинского туризма и анонсировал презентацию региональных проектов, которые могут быть интересными для инвесторов.

Об этом он сказал во время рабочей поездки в Хмельницкую область, передает Офис президента.

“Относительно туризма. Завтра и с операторами, и с авиакомпаниями мы будем в Каменец-Подольском – одном из исторических и действительно привлекательных городов. Будем там встречаться и говорить на эти темы. Это один из главных вопросов”, – отметил президент.

По его словам, вскоре будет представлен ряд проектов, в частности в области туризма, которые могут быть привлекательными для инвестирования.

“Есть несколько программ, которые мы сейчас разрабатываем. Это разные “магниты” – так называемые магниты привлекательности в том или ином регионе нашей страны”, – добавил Зеленский.

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По материалам Економічна Правда
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