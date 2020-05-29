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Завершен ремонт двух участков одной из самых проблемных автодорог (фото)

Завершен ремонт двух участков одной из самых проблемных автодорог (фото)

В рамках реализации проекта “Большое строительство” в Николаевской области завершен ремонт двух участков автодороги Н-11 Днепр-Николаев через Кривой Рог.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

“Подрядными организациями завершены работы по укладке выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона по всей протяженности двух участков автомобильной дороги государственного значения Н-11 Днепр-Николаев через Кривой Рог км271+720-км279+000 (с. Марьяновка) и км279+000-км286 +000 (с. Добрая Криница) в Баштанском районе”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения текущего среднего ремонта указанных участков автодороги Н-11 было проведено укрепление и усиление дорожной одежды, уложены выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия. Кроме того, продолжаются работы по укреплению обочин и укладке покрытия тротуаров, создания водоотвода с проезжей части.

“Мы требуем от подрядчиков соблюдения графика выполнения ремонтных работ. В текущем году планируем обновить полностью трассу Н-11 в Николаевской области. Понимаем, что вся область нуждается в хороших дорогах, но в первую очередь проводятся ремонтные работы на автомобильных дорогах международного и национального значения, в зависимости от приоритетности участков. Кроме того, дороги будут оснащены современными комплексами габаритно-весового контроля Weight-in-Motion”, – сообщил глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый.

По материалам Центр транспортных стратегий
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