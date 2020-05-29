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Xiaomi запускает обновленный фитнес-браслет с поддержкой NFC-платежей картами Mastercard (фото)

Xiaomi запускает обновленный фитнес-браслет с поддержкой NFC-платежей картами Mastercard (фото)

Анонс нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 состоится ровно через неделю, однако практически параллельно Xiaomi решила вывести на европейский рынок обновленную версию браслета предыдущего поколения с поддержкой NFC-платежей — Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC.

Ранее версия с модулем NFC была прерогативой китайской версии браслета, тогда как международный вариант не обладал такой возможностью.

Первой страной для запуска новинки выбрали РФ, при этом NFC-платежи будут доступны только для специально выпущенной для данной страны версии браслета с кодом MGW4059RU (очевидно, что китайская версия с NFC таким образом работать не будет). Впрочем, в ближайшие недели аналогичные версии обещают выпустить и для других европейских стран, в число которых может войти и Украина.

На данный момент для платежей необходимо добавить банковскую карту Mastercard через приложение Mi Fit, после чего браслетом можно будет расплачиваться в магазинах и транспорте. Поддержку других платежных технологий, включая Visa и Google Pay, должны добавить позже.

С учетом данной информации вероятность того, что новый Xiaomi Mi Band 5 с NFC-модулем также получит возможность оплаты покупок и поездок, значительно выросла (о данной возможности неоднократно упоминали инсайдеры).

Напомним, что новый Xiaomi Mi Band 5 должен получить более крупный 1,2-дюймовый OLED-дисплей вместо 0,95-дюймового, датчик насыщения крови кислородом (SpO2), более продвинутое отслеживание фитнес-активностей, а также NFC-платежи и цифрового ассистента Amazon Alexa.

По материалам ITC.ua
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