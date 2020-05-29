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Украина получит €176 млн на завершение Ташлыкской ГАЭС

Украина получит €176 млн на завершение Ташлыкской ГАЭС

Европейский инвестиционный банк выделит Украине 176 млн евро кредитных средств на достройку Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции. Об этом сообщает пресс-служба банка в среду, 3 июня.

ЕИБ рассматривает возможность выделения кредита 176 млн евро на достройку Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции, эксплуатируемой Южно-Украинской АЭС в Николаевской области, чтобы увеличить ее мощность в генераторном режиме с 302 МВт до 906 МВт”, – сказано в сообщении.

Банк оценил общую стоимость проекта в 359 млн евро, подчеркнув, что будет способствовать стабильности энергосистемы на юге Украины и интеграции украинской энергосистемы в европейскую ENTSO-E.

При этом получателем средств выступает НАЭК Энергоатом – оператор атомных электростанций Украины.

Отметим, что Ташлыкская ГАЭС – вторая по мощности составляющая энергокомплекса Южно-Украинской АЭС. Ее площадка расположена западнее районного центра Арбузинка, на юге от Южноукраинска. Ее строительство начали еще в 1981 году.

По материалам Корреспондент.net
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