Влияние карантина: доходы бюджета в мае упали почти на 31 млрд грн (инфографика)

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Согласно оперативной информации Госказначейства доходы в мае упали почти на треть по сравнению с маем 2019 года.
Об этом пишет “Цена государства” на странице в FACEBOOK.
В абсолютных цифрах падение составило 30,8 млрд грн. В целом в бюджет в мае поступило 73,4 млрд грн.
Тенденции, заложенные в предыдущих месяцах, усиливаются. Сократились доходы как на таможне, так и в налоговой. По сравнению с маем 2019 года таможня недобрала 8.9 млрд грн, соответственно падение составило 32.8%. Налоговые поступления сократились на 4 млрд грн, или 8.5%. При этом в мае возмещение НДС составило 12 млрд грн. Это на 950 млн, или 7.3% меньше, чем в мае прошлого года.
Значительное падение было зафиксировано по доходам других ведомств и министерств. Дело в высокой базе сравнения. В прошлом году Национальный банк Украины в мае перечислил в бюджет часть своей прибыли в размере 17.3 млрд грн. В этом году НБУ перечислил всю сумму одним месячным траншем – в апреле. Поэтому в мае поступлений от НБУ не было.
Напомним, что в прошлом месяце кроме доходной части сокращались и расходы. Пока нет подробной статистики о расходах за май, есть элементы сводной статистики с начала года. Так, в январе-апреле расходы по общему фонду государственного бюджета кумулятивно были выполнены на 87,5%, а вот в апреле-мае – 83,4% от росписи отчетного периода. Впрочем, Минфин заверил, что все социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и дотации местным бюджетам в мае полностью профинансировали.
Прогноз. Указанные тенденции продолжатся и в июне. Несмотря на ослабление карантина, которое началось в мае, влияние карантина на экономику имеет отсроченный характер. Поэтому налоговые и таможенные доходы, скорее всего, продолжат падение. Более детальный анализ выполнения бюджета в мае будет в конце июня.
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