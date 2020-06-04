Период отпуска без сохранения зарплаты не уменьшает размер пособия от ФСС

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Период нахождения в отпуске без сохранения заработной платы считается неотработанным по уважительным причинам и исключается из расчетного периода при определении суммы материального обеспечения от Фонда социального страхования Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в FACEBOOK.
На период наложенного карантина продолжительность отпуска без сохранения заработной платы по согласию сторон может превышать 15 календарных дней.
Независимо от продолжительности, период отпуска без сохранения заработной платы по согласию сторон считается неотработанным по уважительным причинам, а следовательно, исключается из расчетного периода и не уменьшает сумму выплат по больничным от Фонда.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Долги за воду начнут взимать коллекторыВчера, 16:56 - 9589 14
В Минфине не видят причин для укрепления курса гривны8 ч. назад - 3382 6
Где зарплата сейчас выше, чем до карантина (инфографика)10 ч. назад - 6154 5
Сколько зарабатывают украинские специалисты в IT4 ч. назад - 1530 3
По Украине будут работать передвижные сервисные центры МВДВчера, 17:20 - 695 2
Где зарплата сейчас выше, чем до карантина (инфографика)10 ч. назад - 6154 5
Кулеба назвал страны, где украинцам можно будет отдохнуть летомВчера, 19:19 - 6126
В Минфине не видят причин для укрепления курса гривны8 ч. назад - 3382 6
Volkswagen представил новый кроссовер VW Nivus (фото)18 ч. назад - 1792
Сферы, в которых самые богатые люди заработали свои миллионы (инфографика)6 ч. назад - 1653
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 1478 8
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 1908
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 1623 7
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 4162 6
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1679