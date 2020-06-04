Период отпуска без сохранения зарплаты не уменьшает размер пособия от ФСС

Период нахождения в отпуске без сохранения заработной платы считается неотработанным по уважительным причинам и исключается из расчетного периода при определении суммы материального обеспечения от Фонда социального страхования Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в FACEBOOK.

На период наложенного карантина продолжительность отпуска без сохранения заработной платы по согласию сторон может превышать 15 календарных дней.

Независимо от продолжительности, период отпуска без сохранения заработной платы по согласию сторон считается неотработанным по уважительным причинам, а следовательно, исключается из расчетного периода и не уменьшает сумму выплат по больничным от Фонда.

Справка Finance.ua:

Размер помощи по временной потере трудоспособности (оплата по больничным) зависит от среднедневного дохода работника.

С первого апреля 2020 года в Украине ввели электронный больничный.