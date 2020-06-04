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Период отпуска без сохранения зарплаты не уменьшает размер пособия от ФСС

Период отпуска без сохранения зарплаты не уменьшает размер пособия от ФСС

Период нахождения в отпуске без сохранения заработной платы считается неотработанным по уважительным причинам и исключается из расчетного периода при определении суммы материального обеспечения от Фонда социального страхования Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в FACEBOOK.

На период наложенного карантина продолжительность отпуска без сохранения заработной платы по согласию сторон может превышать 15 календарных дней.

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Независимо от продолжительности, период отпуска без сохранения заработной платы по согласию сторон считается неотработанным по уважительным причинам, а следовательно, исключается из расчетного периода и не уменьшает сумму выплат по больничным от Фонда.

Справка Finance.ua:

  • Размер помощи по временной потере трудоспособности (оплата по больничным) зависит от среднедневного дохода работника.
По материалам Finance.UA
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