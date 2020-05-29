Вслед за UberEats: еще один сервис доставки еды уходит с украинского рынка

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Компания Menu Group, которая управляет сервисами доставки еды Menu.ua и Eda.ua, заявила, что уходит с украинского рынка.
Об этом в интервью изданию Retailers рассказал основатель и СЕО Menu Group Ваган Керобян.
По его словам, совет директоров компании принял решение об остановке инвестиций в Украину и рассматривает 2 варианта дальнейшего развития событий – продажа компании или ее закрытие. Окончательное решение по этому поводу примут 8 июня.
“Мы вышли в конце июня 2019 года, “купив” Eda.ua за около 1 млн долларов путем обмена акций. После этого мы инвестировали в развитие сервисов в Украине – Eda.ua и Menu.ua – более 1,5 млн долларов. Сюда входят также расходы на погашение долгов, которые были у Eda.ua.
Свой сервис Menu.ua запустила в октябре 2019 года, стартовав из Киева. В феврале этого года он начал работу в Днепре. Количество партнеров ресторанов в этих городах было около 200. Сейчас Menu занимает менее 1% рынка доставки еды. Большая часть (более 50%) находится в руках ресторанов, в которых есть собственная служба доставки”, – отметил Керобян.
Он подтвердил, что у Menu Group есть задолженность перед некоторыми партнерами в размере 220 тысяч долларов.
“У нас действительно есть задолженность перед некоторыми партнерами в размере 220 тысяч долларов, поэтому часть из них прекратила работу с нами”, – сказал Кегобян.
По его словам, все долги перед партнерами погасят в течение нескольких месяцев.
“Когда случилась ситуация с коронавирусом, мы поняли, что для дальнейшего развития в Украине у нас нет необходимых ресурсов. Да, был существенный рост в Армении и Белоруссии – на 50%, это за февраль и март.
Мы попали в 1% компаний во всем мире, в которых росли продажи во время карантина. В Украине тоже был незначительный рост, но в то же время компания была убыточной – ежемесячно мы инвестировали более 100 000 долларов в рост бизнеса”, – добавил CEO Menu Group.
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