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Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. привлек $10 млрд, разместив облигации под рекордно низкие проценты.
По данным издания, компания в понедельник предложила инвесторам облигации сроком на три года со ставкой купона всего лишь 0,4% годовых. Это рекордно низкая стоимость заимствований на рынке корпоративных облигаций США.
В 2017 году, когда Amazon последний раз выходила на облигационный рынок с целью привлечь средства на поглощение сети супермаркетов Whole Foods Market, она размещала трехлетние бонды под 1,9%. Amazon побила предыдущий рекорд, установленный такими гигантами, как Apple Inc., International Business Machines и Walt Disney Co., которые в 2012 и 2013 годах привлекли заемные средства под 0,45%.
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Также в понедельник Amazon разместила облигации, срок погашения которых истекает через семь и десять лет, купонные ставки по ним составили 1,2% и 1,5% соответственно, что тоже является рекордно низкими показателями, отмечает FT. Купон по новым пятилетним бондам Amazon соответствовал минимуму, установленному в мае американской фармацевтической компанией Pfizer Inc. на уровне 0,8%. Кроме того, компания выпустила облигации на более длительные сроки – 30 и 40 лет.
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