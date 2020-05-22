Amazon развернет сеть собственных солнечных электростанций

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Технологический гигант Amazon объявил о начале работ по созданию своего первого объекта по переработке солнечной энергии в Китае. Это один из пяти проектов в области возобновляемых источников энергии, которые компания планирует основать по всему миру.
Другие объекты будут построены в Австралии и США в рамках соглашения Amazon Climate Pledge, которое к 2030 году должно быть на 100% возобновляемым источником энергии. Солнечные проекты послужат основой для выполнения операций Amazon и энергоемких облачных бизнесов.
Китайский объект будет представлять собой солнечный проект мощностью 100 мегаватт в Шаньдуне, который будет генерировать 128 000 мегаватт-часов электроэнергии в год. Объект в Австралии будет похож на тот, что в Шаньдуне. В США Amazon строит новые солнечные электростанции в Вирджинии и Огайо.
Amazon располагает 31 возобновляемым источником энергии и использует энергию от солнечных батарей на крышах в 60 центрах по всему миру. Несмотря на эти усилия, группа сотрудников-активистов в Amazon и другие защитники окружающей среды оказывают давление на компанию с целью принятия более масштабных программ устойчивого развития. В частности, активисты хотят, чтобы Amazon разорвала связи с компаниями, работающими на ископаемом топливе, которые пользуются услугами технологического гиганта.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В «Слуге Народа» рассказали, как можно бороться с дефицитом Пенсионного фондаВчера, 13:21 - 2690 15
Нардеп разъяснил, как в Украине подорожают свет и водаВчера, 13:05 - 2709 13
В IKEA объяснили, почему в Украине цены на товары выше, чем в других странахВчера, 11:48 - 4439 10
Гороховский: monobank отказался работать с банком ТигипкоВчера, 15:30 - 4967 7
Правительство ожидает транш МВФ на следующей неделеВчера, 09:34 - 639 5
Гороховский: monobank отказался работать с банком ТигипкоВчера, 15:30 - 4967 7
В IKEA объяснили, почему в Украине цены на товары выше, чем в других странахВчера, 11:48 - 4439 10
Во сколько обходится семье первый год жизни ребенка (инфографика)Вчера, 15:04 - 4381 4
Репутационный срез украинских IT-компаний: лидеры и антилидеры (исследование)Вчера, 12:45 - 3724
Нардеп разъяснил, как в Украине подорожают свет и водаВчера, 13:05 - 2709 13
Врачи впервые пересадили пораженное коронавирусом легкоеВчера, 17:34 - 152 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 645
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1147
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 1263
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1598