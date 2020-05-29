Объемы заказов с AliExpress во время карантина выросли на 74% - Укрпочта

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Логистический оператор “Цайняо” (Cainiao Network принадлежит Alibaba Group) с начала года отправил украинским покупателям AliExpress около 665 000 кг посылок, что на 74% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает пресс-служба “Укрпочты”.
«В первые 2 недели карантина мы наблюдали стремительное сокращение заказов, а уже в апреле объемы заказов начали возобновление и сегодня возобновились практически до уровней 2019 года, ведь клиенты убеждаются, что шопинг за границей остается надежным. Всего в мире было отменено 95% всех пассажирских рейсов, которыми транспортируется и почта. Но нам с партнерами удалось быстро запустить альтернативные решения грузового авиасообщения, чтобы выдержать сроки доставки», – отметил первый заместитель генерального директора Укрпочты Александр Перцовский.
Сроки доставки товаров:
«Во время карантина покупатели продолжили активно заказывать на AliExpress. По сравнению с прошлым годом общий объем заказов вырос на 74%, при этом новые маршруты позволили даже сократить сроки доставки посылок в Украину. И мы продолжим работать над новыми каналами доставки, которые позволят сделать покупки еще более приятными», – отмечает генеральный директор «Цайняо» в Восточной Европе Вячеслав Савин.
Самые популярные товары: электроника, одежда, ассортимент для дома и сада, а также детские товары и товары для красоты и здоровья.
19 мая Верховная Рада приняла за основу законопроект 2788-д “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи”, который предусматривает расширение финансовых услуг “Укрпочты”.
Законопроект предлагает разрешить почтовому оператору предоставлять следующие услуги:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Потребители газа со счетчиками платят за тех, у кого счетчиков нетВчера, 08:00 - 47815 24
НБУ запускает в обращение новую монету номиналом 10 грн (фото, видео)Вчера, 10:00 - 3197 12
Украинцы переводят все меньше денег из ПольшиВчера, 08:33 - 2214 12
В Украине запустили приложение для оплаты штрафов за нарушение ПДДВчера, 14:00 - 2133 11
Зеленский объяснил, как решить проблему “кадрового голода” в УкраинеВчера, 11:00 - 2228 9
В Украине введут Гарантированный минимальный доходВчера, 14:45 - 4290 5
Правительство изменило программу "5-7-9%" на кредиты под 0%Вчера, 15:00 - 3472 2
НБУ запускает в обращение новую монету номиналом 10 грн (фото, видео)Вчера, 10:00 - 3197 12
МАУ изменит тарифы после возобновления полетовВчера, 13:00 - 2603 1
Зеленский объяснил, как решить проблему “кадрового голода” в УкраинеВчера, 11:00 - 2228 9
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)Вчера, 10:48 - 514
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 970 5
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 3175 3
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1232
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 1065 1