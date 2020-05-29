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Объемы заказов с AliExpress во время карантина выросли на 74% - Укрпочта

Объемы заказов с AliExpress во время карантина выросли на 74% - Укрпочта

Логистический оператор “Цайняо” (Cainiao Network принадлежит Alibaba Group) с начала года отправил украинским покупателям AliExpress около 665 000 кг посылок, что на 74% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрпочты”.

«В первые 2 недели карантина мы наблюдали стремительное сокращение заказов, а уже в апреле объемы заказов начали возобновление и сегодня возобновились практически до уровней 2019 года, ведь клиенты убеждаются, что шопинг за границей остается надежным. Всего в мире было отменено 95% всех пассажирских рейсов, которыми транспортируется и почта. Но нам с партнерами удалось быстро запустить альтернативные решения грузового авиасообщения, чтобы выдержать сроки доставки», – отметил первый заместитель генерального директора Укрпочты Александр Перцовский.

Сроки доставки товаров:

  • средний срок доставки посылок в страну составил около 30 дней;
  • сокращению сроков способствовал запуск прямых грузовых рейсов «Цайняо» с заказами AliExpress в европейские хабы с доставкой на склады Укрпочты во Львове.

«Во время карантина покупатели продолжили активно заказывать на AliExpress. По сравнению с прошлым годом общий объем заказов вырос на 74%, при этом новые маршруты позволили даже сократить сроки доставки посылок в Украину. И мы продолжим работать над новыми каналами доставки, которые позволят сделать покупки еще более приятными», – отмечает генеральный директор «Цайняо» в Восточной Европе Вячеслав Савин.

Самые популярные товары: электроника, одежда, ассортимент для дома и сада, а также детские товары и товары для красоты и здоровья.

Справка Finance.ua:

19 мая Верховная Рада приняла за основу законопроект 2788-д “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи”, который предусматривает расширение финансовых услуг “Укрпочты”.

Законопроект предлагает разрешить почтовому оператору предоставлять следующие услуги:

  • открывать и обслуживать почтовые счета на территории Украины для зачисления зарплат, пенсий, государственных социальных пособий, торговой выручки;
  • выполнять расчетные банковские операции;
  • производить валютообменные операции;
  • проводить эмиссию платежных карт для обслуживания почтовых счетов и т.д.

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По материалам Finance.UA
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