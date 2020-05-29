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Депутаты предварительно поддержали разрешение украинцам менять свое отчество

Депутаты предварительно поддержали разрешение украинцам менять свое отчество

Народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект №2450, которым хотят разрешить украинским гражданам добровольно изменять собственное отчество.

Такой проект закона 3 июня поддержали 247 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, действующее сегодня законодательство Украины относительно свободно позволяет менять имя или фамилию. Однако прямо не предусматривает право изменять по своему усмотрению свое отчество, чем нарушает требования вышеуказанных статей Конституции Украины.

Депутаты убеждают, что наличие этого пробела подтверждается решением Европейского суда по правам человека по делу «Гарнага против Украины», в котором установили нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод ввиду того, что эти положения законодательства Украины сформулированы недостаточно четко.

«Проект закона разработан с целью выполнения решения Европейского суда по правам человека по делу «Гарнага против Украины» и устранения пробелов, которые существуют между нормами гражданского и семейного кодексов Украины, относительно возможности изменения физическим лицом отчества», — говорится в документе.

Во время обсуждения некоторые парламентарии заявили, что принятие этого закона может стать коллапсом, когда в избирательных списках будут появляться кандидаты с одинаковыми фамилиями, именами и отчествами.

Отмечается, что реализация положений законопроекта не требует финансовых расходов из Государственного бюджета.

Справка Finance.ua:

  • Депутаты от «Слуги Народа» в ноябре 2019 года зарегистрировали законопроект №2450, которым предлагают разрешить украинцам менять отчество.
  • В законопроекте предлагают внести изменения в Гражданский и Семейный кодекс, которые позволят лицам от 14 лет по своему усмотрению изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество.

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По материалам hromadske.tv
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