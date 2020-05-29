Межбанк: против нацвалюты сработает активизация "дочек" иностранных компаний

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Среда продолжит тенденцию этой недели в части роста активности операций клиентов на межбанке. Но это не значит, что укрепление гривны будет бесконечным и безоблачным.
Уже вчера на торгах не наблюдалось значительного превышения предложения над спросом, а Нацбанку даже не понадобилось второй раз выходить на рынок с выкупом доллара. Он ограничился лишь утренним выкупом $20 млн по 26,79 гривен. И этого оказалось вполне достаточно для практически полного “замораживания” курса в пределах 26,79/26,81 гривен уже до конца сессии. И это уже сигнал для рынка, что ситуация может изменится в ближайшие несколько дней.
Погашения очередных ОВГЗ частично перекроют сегодняшние перечисления в бюджет 2,945 млрд гривен от вчерашнего размещения облигаций Минфином. Хотя все равно бюджет получит ресурсов больше, чем вернет сегодня в банковскую систему и это сыграет сегодня в пользу гривны.
Против нацвалюты сработает активизация “дочек” иностранных компаний в части покупки валюты под репатриацию дивидендов ( такие операции проходят в первую декаду каждого месяца), а также продолжение вывода нерезидентами своих ресурсов после погашений очередных ОВГЗ.
Нацбанк будет выкупать доллар на межбанке в резервы, что продолжит сдерживать проседание курса даже в случае ситуативного превышения предложения над спросом. А курсовой тренд на торгах 3 июня будет полностью зависеть от поведения и задач по покупке/продаже валюты крупнейших операторов рынка.
Покупатели валюты (в первую очередь – нерезиденты) постараются проводить сделки без “засвечивания” сразу всего объема своих операций, чтобы не давать продавцам и спекулянтам шанса активно “разогревать” курс.
Зато спекулянты смогут отыграться на скачках курса евро. После волнений в США и неоднозначности ситуации с политикой ЕЦБ в странах ЕС – котировки американской валюты частично сдали свои позиции, и на момент написания статьи евро “ушел” выше 1,12 доллара.
Валютные ралли по паре евро/доллар продолжатся и сегодня, что будет существенно влиять на котировки евровалюты относительно гривны в Украине.
По прогнозам Finance.ua, в среду коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,65-26,95 гривен, а объемы операций на торгах не превысят $240 млн при совершении до 670 сделок.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,78 / 26,81
евро – 29,96 / 29,98
российский рубль – 0,3892 / 0,3897
Курсы валют на Межбанке
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