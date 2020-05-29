Третий этап послаблений: что ожидает украинцев и когда закончится карантин

С первого дня лета наступил третий этап выхода из карантина. В большинстве областей наблюдается постепенная стабилизация показателей между теми, кто заболел и выздоровел. Благодаря этому с 1 июня вступили в силу новые послабления.

Министерство здравоохранения ежедневно обновляет статистику по эпидемиологической ситуации. По состоянию на 2 июня к следующему этапу не до конца готовы Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Ровенская, Черновицкая, Харьковская и Львовская области (днем ранее в этом списке не было Харьковской и Днепропетровской областей). Оценивают ситуацию по трем показателям: инцидентность (количество новых случаев в расчете 100 тыс. чел. за 7 дней), загруженность коек в медучреждениях, охват ПЦР-тестированием.

Для тех областей, которые перешли на третью стадию послаблений, будет доступно следующее:

межобластные переезды на автобусах и поездах. На сайте перевозчика “Укрзалізниця” стартовали продажи билетов; кассы открыты с 27 мая. Билет можно купить за 90 дней до даты отправления, а к продаже будут доступны 50% мест. По состоянию на сегодня доступны 29 поездов, включая Интерсити+;

посещение фитнес-центров, бассейнов, тренажерных залов. На входе обязателен температурный скрининг, все тренировки будут проходить в масках;

посещение занятий в учебных заведениях в группах до 10 человек.

С 1 июня стартуют и более специфические послабления: разрешение на публичную защиту диссертаций, проведений подготовительных работ на производстве и т. д.

Постепенно возвращаются временно смягченные налоговые и финансовые обязательства. С марта отсрочки на выплаты затронули налоги на землю, недвижимость, ЕСВ, НДС, также отсрочили штрафы. Временные меры распространились не на все категории налогоплательщиков. Более того, это не отмена погашения налогов в период эпидемии, а отсрочка. Однако даже такие послабления помогли многим физическим и юрлицам собраться с силами.

Вместе с налоговыми каникулами заканчиваются и кредитные. В марте Президент Украины подписал закон, который временно приостановил начисление штрафов должникам (при этом начисление процентов не прекращалось).

Сразу после принятия закона заемщики разделились на две категории. Одни решили, что за кредит можно не платить или отсрочить его погашение. Другие отнеслись к закону серьезнее — вовремя закрыли кредиты. Несмотря на отсутствие пени, плата за проценты начислялась, и суммы могли превратиться из незначительных во внушительные. Выход из карантина предварительно планируется на 22 июня. Если ситуация не усугубится, с наступлением этой даты штрафы и пени снова станут действительными.

За период изоляции многие украинцы ушли в неоплачиваемый отпуск или вовсе лишились работы. Из-за этого к концу карантина оплатить кредиты смогут не все заемщики. Поэтому уже сейчас стоит рассмотреть способы, которые помогут решить этот вопрос. Некоторые должники нашли альтернативные способы заработка или заняли у близких. В отличие от займа у друзей, удаленная работа, монетизация хобби и прочее ни к чему не обязывают — это оплата труда. Чтобы не осложнить отношения с близкими, за деньгами лучше обращаться в микрофинансовые организации или банки. Таким образом, у заемщика будет возможность рефинансировать свой кредит. Это особенно актуально, если срок подходит к концу. При составлении нового договора с другой финансовой компанией обновится и дата погашения. Так можно без проблем закрыть кредит в предыдущей организации.