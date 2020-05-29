В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)

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В Германии выставили на продажу уникальный грузовик Innotruck белого цвета с нависающий одноместной кабиной.
Как сообщает “Мотор”, футуристичный автомобиль стал последним проектом знаменитого дизайнера Луиджи Колани.
Луиджи Колани построил Innotruck в 2012 году совместно с инженерами Мюнхенского технического университета по заказу немецкой компании Siemens.
Автомобиль, сочетающий в себе черты реактивного самолета и космического корабля, использовался в качестве испытательного стенда для инновационных технологий.
Особенностью Innotruck является одноместная кабина, расположенная над кузовом автомобиля, которая создает эффект парения. В ней установлены сенсорные дисплеи, а также другие средства управления, которые настраиваются индивидуально под каждого водителя. Грузовик способен сам вырабатывать энергию за счет встроенных солнечных панелей и ветрогенераторов.
В то же время, органы управления не имеют прямой связи с компонентами шасси. Все электронные сигналы поступают по проводам к колесам, тормозам и другим узлам.
В пассажирской части грузовик оборудован комнатой для отдыха с кухней, несколькими столами и диваном.
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